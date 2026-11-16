Tony D'Amico è al lavoro sul mercato per regalare a Gasperini l'esterno offensivo di piede destro richiesto ormai da diversi mesi. Il direttore sportivo giallorosso sta valutando diversi profili, tra cui Gittens ed Endrick, ma entrambe le piste restano complicate. Il primo non ha praticamente mai giocato in questa stagione a causa di un infortunio alla caviglia, mentre il secondo è finito anche nel mirino del Milan, che sembra pronto a mettere sul tavolo circa 60 milioni di euro. Per questo motivo, D'Amico sta sondando anche alcune alternative. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, tra i nomi sul taccuino del ds ci sarebbe anche Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna risponderebbe perfettamente all'identikit tracciato da Gasperini. Cambiaghi sta vivendo una buona stagione in rossoblù ed è reduce anche dalla convocazione in Nazionale, dove si è messo in mostra risultando tra i migliori in campo nella sfida contro la Francia. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra Roma e Bologna, ma l'interesse giallorosso potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. I due club saranno chiamati a confrontarsi anche sul futuro di Dovbyk, che potrebbe interrompere anticipatamente il prestito al Bologna.