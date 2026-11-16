L'asse col Bologna potrebbe scaldarsi a gennaio per la Roma. Sul piatto i nomi di Cambiaghi e Dovbyk, per motivi diversi: il primo è stato accostato ai giallorossi che sono a caccia di rinforzi in attacco, il secondo sta facendo fatica e potrebbe cambiare aria. L'ad dei rossoblù Claudio Fenucci a 'Tuttomercatoweb.com', a margine del 'Premio Città di Tolentino', ha parlato anche di questi argomenti: "Cambiaghi sta facendo bene, gioca costantemente anche da titolare. Lo scorso anno c'era Rowe e aveva più difficoltà perché c'era competizione nel ruolo. Si è guadagnato la chiamata della Nazionale. Contro la Francia ha dimostrato di poter essere determinante anche a livello alto. Non c'è nessuna voce per gennaio, nessuna attenzione. Rimane ovviamente con noi ed è uno dei punti fermi di questa squadra". Poi su Dovbyk: "Ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo, poi a gennaio vedremo". Passaggio anche sulle cessioni dei big in estate: "I giocatori che stanno da più tempo con te sono quelli con cui è più difficile lasciarti. Castro stava bene al Bologna, voleva bene al Bologna, poi è stato il primo a spingere per la cessione quand'è arrivata la Roma. Lucumì aveva chiesto la cessione già l'anno scorso, poi insieme avevamo deciso di andare avanti per un altro anno. La più imprevista è stata quella di Rowe, perché è arrivata all'ultimo, non era pianificata. Poi con alcuni ragionamenti abbiamo deciso di andare avanti. Abbiamo trovato Mbangula che quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo".