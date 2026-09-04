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Gasperini a cuore aperto: "Innamorato di questa Roma". Poi parla di Totti e chiude agli svincolati

Gian Piero Gasperini si è preso la Roma e non ha alcuna intenzione di lasciarsela scappare. Dopo l'intervista a La Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso ha preso parte alla consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta. "Sono innamorato di questa Roma, questo è un ambiente dove hai piacere a venire. Il merito è dei giocatori. Indipendentemente dai risultati, il nostro è un ambiente molto sano", ha confessato Gasp. Che sulle voci di interessamenti per Zinchenko e Guerreiro per il ruolo di esterno basso, il tecnico è stato chiaro: "Credo che sia difficile attingere al mercato degli svincolati, non so quali possono essere le possibilità ma non ci conterei molto". Definitiva l'esclusione di Salah-Eddine: "Ha avuto parecchie opportunità, le ha rifiutate. Ho già fatto delle scelte e non rientra nei nostri piani". Capitolo Totti: "Mi sento libero di frequentare chi voglio". A parlare in conferenza è stato anche Sarri, che ha elogiato la Roma e dovrà fare a meno di due giocatori all'Olimpico.

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