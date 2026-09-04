La Roma continua a valutare la lista svincolati, soprattutto per la fascia sinistra bassa. Come ammesso dallo stesso Tony D’Amico, il club sta valutando anche il mercato dei giocatori ancora liberi per capire se esistano opportunità utili da cogliere. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, sono due i nomi finiti sotto osservazione: Oleksandr Zinchenko e Raphael Guerreiro. Entrambi rappresenterebbero profili valutati dalla dirigenza per rinforzare la corsia mancina, con la Roma che continua a monitorare ogni possibilità senza aver ancora preso una decisione definitiva. Zinchenko, 29 anni, è un esterno sinistro estremamente duttile, utilizzabile anche a centrocampo. In carriera ha vestito tra le altre le maglie di Manchester City, Arsenal, Nottingham Forest e Ajax. Guerreiro, 32 anni, può giocare da terzino, esterno o centrocampista: dopo le esperienze con Caen e Lorient si è affermato soprattutto al Borussia Dortmund, prima di passare al Bayern Monaco dove lo scorso anno ha segnato 5 gol.