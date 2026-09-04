Il 4 settembre 1994, in un Roma-Foggia 1-1, lo storico numero 10 giallorosso segnava il suo primo gol con la maglia a cui ha legato una vita
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Era il 4 settembre 1994, in un Roma-Foggia 1-1, quando Francesco Totti segnava il suo primo gol con la maglia a cui avrebbe legato non solo una carriera sportiva ma una vita. Quel giorno, all'Olimpico, iniziò una storia d'amore lunga 25 anni. E, 32 anni dopo, è arrivato l'omaggio di un'altra leggenda giallorossa. Bruno Conti, infatti, ha deciso di condividere su Instagram alcuni scatti di Totti per celebrare l'anniversario, con in sottofondo la colonna sonora de Il Gladiatore. "Ti ho visto crescere a Trigorai, il 4 settembre '94 il tuo primo gol, sei la Storia della Roma, ti voglio bene Capitano", i messaggi di Marazico.
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