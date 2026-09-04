L’Atalanta, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati scelta da Maurizio Sarri per la sfida di campionato contro la Roma. In vista del big match dell’Olimpico, in programma domani alle 20:45, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare soltanto a Isak Hien e Kamaldeen Sulemana. Figurano invece nell’elenco gli ultimi due acquisti della Dea, Franck Kessie e Jonathan Rowe, entrambi alla prima convocazione con la maglia nerazzurra. Presente anche Kristensen che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata nell'andata dei playoff di Europa League.