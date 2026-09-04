Gian Piero Gasperini alle 13:30 parlerà in conferenza stampa per presentare la prossima sfida di campionato campionato contro l'Atalanta di Maurizio Sarri.

Come sta Dybala? Non essendo arrivato l'attaccante esterno si può pescare dagli svincolati? Verrà reintegrato Salah-Eddine? "Dybala non ha niente di particolare. Gli esami non hanno evidenziato niente. Oggi prova ma l'importante è che lui si sente sicuro e tranquillo anche perché è una settimana dove abbiamo tre partite. Deve sentirsi sicuro di poter giocare. Svincolati? Penso si a difficile, non so quali possano essere le opportunità ma non penso. Non ci conterei. Salah-Eddine ha avuto tre o quattro opportunità che ha rifiutato. Per quanto riguarda la Roma ho già fatto delle scelte. Non rientra e non rientrava nei piani della Roma".

Dove deve migliorare Malen? “Forse nei gol di testa”.

La crescita della Roma si è vista già nella passata stagione ma questo è il primo banco di prova per capire se ha maturato l’esperienza per dire la sua negli scontri diretti? “Più che di maturità sarà una prova di forza, di valore. Nelle prime giornate incontriamo tante squadre della parte alta della classifica e ci metto dentro anche la Fiorentina. Vincere a Lecce non è mai facile e ora incontreremo Atalanta, Inter, Napoli e Como. E in più ci sarà la Champions. Affrontiamo questo percorso di partita in partita già da domani visto che affronteremo una squadra di valore che è partita bene. E' una partita che vale l?Europa che conta".

Su Mora. "Abbiamo giocato due partite e ne ha giocate due. Se qualcuno parte dalla panchina non significa che sia una riserva. E' giovane, è vero che deve adattarsi ma ha già fatto vedere il suo talento. Siamo di fronte ad un ragazzo molto giovane, con ampi margini di crescita sotto l'aspetto fisico e della resistenza. Va valutato per quello che è ma è un ragazzo di assoluto valore".

Ndicka ha recuperato? Tra quanto rivedremo Pellegrini? Ci dobbiamo aspettare turnover già domani? "Difficile fare delle previsioni. Andiamo avanti partita per partita. Gli scontri sono ravvicinati ma quello che succede in campo è imprevedibile. Abbiamo passato due mesi senza infortuni e con tutta la rosa a disposizione anche se i giocatori sono arrivati con tempi diversi. Poi quando inizi a giocare qualcuno si ferma e c'è da sperare che gli infortuni sia di basso livello. Con le partite è così. Puoi farti un programma ma poi non è vero. Quello che cerco di fare è che se qualcuno è affaticato oppure ha qualche piccolo acciacco, preferisco far giocare qualcuno che sta meglio. Se ci saranno delle scelte saranno in questa ottica. Ndicka sta molto meglio, credo che domani sarà della partita. oggi proveremo sia lui che Dybala. Pellegrini ha iniziato a fare qualcosa con il gruppo ma per giocare le partite forse ci sarà con l'Inter o dopo la sosta".