L'Uefa ha reso note le decisioni dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina a seguito della rissa scoppiata al triplice fischio del match di ritorno dei play-off di Champions League tra Lione e Fenerbahce. Protagonista in negativo in quell'occasione era stato soprattutto Mateo Guendouzi, indagato dall'Uefa al pari del compagno Greenwood (entrambi sono ex Marsiglia, acerrima rivale dell'OL). E le notizie riguardano anche la Roma, che giovedì prossimo volerà in Turchia per la prima giornata della League Phase di Champions League. Al centrocampista francese ex Lazio, infatti, sono state inflitte quattro giornate di squalifica, di cui due con la condizionale, e una multa di 50mila euro, "per aver insultato i presenti all'incontro, provocato gli spettatori e violato le regole fondamentali di condotta decorosa". Per l'attaccante inglese, nelle scorse settimane a un passo dal trasferimento in giallorosso, invece, è stata invece disposta una squalifica di una giornata, anch'essa sospesa con la condizionale per un anno, oltre a una multa di 30mila euro, "per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa". Guendouzi dunque salterà la sfida di Champions contro la Roma di giovedì 10 settembre a Istanbul, mentre Greenwood sarà regolarmente a disposizione. Il Fener è stato inoltre sanzionato con 95mila euro di multa per disordini, uso di materiale pirotecnico e violazione dei principi di condotta della squadra.

Il Fenerbahce ha già annunciato il ricorso

Il club turco ha già deciso di prendere la via del corso dopo le decisioni dell'Uefa. Il Fenerbahce, infatti, ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale di seguito riportata: "".