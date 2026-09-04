Il centrocampista ex Lazio punito con quattro turni di stop dopo il Lione, di cui due con condizionale. Stessa formula per il turno di stop dell'inglese
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
L'Uefa ha reso note le decisioni dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina a seguito della rissa scoppiata al triplice fischio del match di ritorno dei play-off di Champions League tra Lione e Fenerbahce. Protagonista in negativo in quell'occasione era stato soprattutto Mateo Guendouzi, indagato dall'Uefa al pari del compagno Greenwood (entrambi sono ex Marsiglia, acerrima rivale dell'OL). E le notizie riguardano anche la Roma, che giovedì prossimo volerà in Turchia per la prima giornata della League Phase di Champions League. Al centrocampista francese ex Lazio, infatti, sono state inflitte quattro giornate di squalifica, di cui due con la condizionale, e una multa di 50mila euro, "per aver insultato i presenti all'incontro, provocato gli spettatori e violato le regole fondamentali di condotta decorosa". Per l'attaccante inglese, nelle scorse settimane a un passo dal trasferimento in giallorosso, invece, è stata invece disposta una squalifica di una giornata, anch'essa sospesa con la condizionale per un anno, oltre a una multa di 30mila euro, "per aver violato le regole fondamentali di condotta decorosa". Guendouzi dunque salterà la sfida di Champions contro la Roma di giovedì 10 settembre a Istanbul, mentre Greenwood sarà regolarmente a disposizione. Il Fener è stato inoltre sanzionato con 95mila euro di multa per disordini, uso di materiale pirotecnico e violazione dei principi di condotta della squadra.
Il Fenerbahce ha già annunciato il ricorsoIl club turco ha già deciso di prendere la via del corso dopo le decisioni dell'Uefa. Il Fenerbahce, infatti, ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale di seguito riportata: "Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ci ha informato delle decisioni prese in merito al nostro club e ai nostri giocatori Matteo Guendouzi e Mason Greenwood, a seguito di un'indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita di UEFA Champions League contro il Lione. A seguito del procedimento disciplinare condotto dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA, al nostro giocatore Matteo Guendouzi, deferito per aver violato le regole fondamentali di sportività e condotta corretta ai sensi dell'articolo 11(2)(b) del Regolamento Disciplinare UEFA, per aver insultato giocatori o altre persone presenti alla partita ai sensi dell'articolo 15(1)(a)(iv) e per aver provocato gli spettatori ai sensi dell'articolo 15(1)(a)(vi), è stata inflitta una squalifica di 4 giornate, di cui 2 a tempo indeterminato e 2 con la condizionale per 1 anno. Il nostro giocatore Mason Greenwood, deferito alla commissione disciplinare per violazione delle regole fondamentali di sportività e condotta corretta ai sensi dell'articolo 11(2)(b) del Regolamento Disciplinare UEFA, ha ricevuto una squalifica di 1 partita, sospesa per 1 anno. Il nostro club sta valutando, tramite i propri uffici legali, le decisioni emanate dalla UEFA e le relative motivazioni, e avvierà le necessarie procedure di ricorso e di opposizione dinanzi alla Commissione Arbitrale della UEFA contro le sanzioni comminate. Con la presente informiamo il pubblico".
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