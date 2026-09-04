In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato della e di Roma ("La cosa più bella che ho visto è la Cappella Sistina ma anche la tomba di San Pietro mi ha emozionato"), a 360 gradi, dal mercato alle ambizioni e di una cosa è certo: "Con l'Atalanta ci siamo lasciati al momento giusto, domani sarà come un innamorato che incontra la ex ma la Roma mi ha dato nuovi traguardi, qui sono felice".

Gasperini, ma se sorprende Cristante e Pellegrini che parlano di scudetto e Circo Massimo, li striglia o dice: "Bravi, ragazzi, credeteci"?«I sogni non si soffocano mai.L'importante è sapere che, quando suona la sveglia, la realtà è un'altra cosa. Poi, se vivi la realtà nel modo giusto, puoi anche farla combaciare con i sogni.

Com'è l'aria in città dopo la sgommata iniziale?«La passione c'è sempre stata, ora vedo entusiasmo, ma maturo, consapevole. Più di quanto si creda fuori Roma. Ai romanisti non gliela racconti facilmente.

Per tanti il Fairplay finanziario è una sorta di supercazzola dellaUefa. Lei lo ha capito?«Con mio grande rammarico, credo di sì. A giugno, pensavo che avessimo risolto i problemi con i soldi della qualificazione in Champions. Quando abbiamo provato a prendere Greenwood e Summerville, ho capito che non era così. L'estate è stata una tortura, rivedere di continuo le idee di mercato e rinunciare a ragazzi che erano entusiasti di venire alla Ro-ma, per ragioni di monte ingaggio. possibile. E comunque, il mio rammarico è stato compensato».

Da cosa?"Dalla voglia di restare di un gruppo di ragazzi, giovani e meno, che si sono tagliati lo stipendio".

Dopo un anno, le idee sono entrate sotto pelle e ora la Roma sembra una Dea: 4 gol per volta. Paura cheDybala si fermi?"No, ha fatto tutta la preparazione al meglio, è forte, sta bene. Ci sono parole che odio: preservare, risparmiare, riposare... lo chiedo a Paulo: " Vuoi giocare an-cora?". Se mi risponde "Si", lo tengo dentro anche sul 4-0 per noi. Mai fermare un ragazzo che si diverte".

Cosa l'ha fatta innamorare di Malen?"Il primo tocco, con cui si crea lo spazio. Con il secondo si prepara, col terzo spara. Mi sono detto: se sposto quei tre tocchi vicino alla porta, diventa letale. Infatti...".

Quanti gol si aspetta dall'olandese?"Se insidia il record dei 36 di Higuain, non mi sor-prende".

Mora? Qualcuno teme che sia un altro Zaragoza..."Nooo! Questo è un grande vero. Ogni palla che toc-ca, succede qualcosa. Come succede ai grandi".

Che cos'è la Champions per voi?"Un'occasione per conoscerci. Sappiamo già che in Italia ce la possiamo giocare, ora scopriremo se possiamo anche in Europa. L'esperienza internazionale di Balerdi e De Roon sarà un aiuto in più. Comunque, per noi sarà un punto di partenza".

Roma è pronta per una cena Gattuso-Gasperini?"Nella settimana del derby meglio di no... Ma a cena con Rino ci andrò di sicuro, mi piace molto. Così come tornerò presto a tavola con Totti".