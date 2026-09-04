L’entusiasmo in casa Roma è alle stelle. Le prime due nette vittorie stagionali hanno acceso il pubblico giallorosso, pronto a riempire nuovamente l’Olimpico per la sfida contro l’Atalanta di Maurizio Sarri. Sugli spalti sono attesi oltre 65mila tifosi, mentre in campo potrebbe mancare una delle stelle più attese. A tenere banco in queste ore a Trigoria sono infatti le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino non è al meglio e i 163 minuti disputati contro Fiorentina e Lecce sembrano essersi fatti sentire, soprattutto alla vigilia di una settimana che vedrà la Roma impegnata tre volte. Delle condizioni della Joya ha parlato anche Gasperini in conferenza stampa, provando comunque a rassicurare l’ambiente: “Dybala non ha niente di particolare. Gli esami non hanno evidenziato niente. Oggi prova, ma l’importante è che lui si senta sicuro e tranquillo, anche perché è una settimana in cui abbiamo tre partite. Deve sentirsi sicuro di poter giocare”. Parole che, almeno alle 13.30, lasciavano aperta ogni possibilità. La decisione definitiva era stata rimandata alla seduta del pomeriggio, chiamata a fornire indicazioni più precise sulle condizioni dell’argentino.

Dybala tra continuità e il ritorno in Champions

L’allenamento di oggi però non ha restituito segnali particolarmente incoraggianti. Dybala è sceso regolarmente in campo, ha svolto solo una piccola parte della seduta con il gruppo e poi ha lasciato il terreno di gioco. Nulla di allarmante, visto che non si tratta di un problema grave, ma un’indicazione piuttosto chiara in vista della gara di domani. Difficilmente l’argentino non partirà dal primo minuto, Gasp potrebbe decidere di preservarlo. Lo scenario più plausibile è una presenza in panchina, con la possibilità di entrare a gara in corso qualora ce ne fosse bisogno. Resta anche l’ipotesi di un riposo completo, con conseguente esclusione dalla lista dei convocati. Dybala vorrebbe dare continuità alle eccellenti prestazioni offerte contro Fiorentina e Lecce, ma all’orizzonte c’è anche il ritorno in Champions League. Un appuntamento che Paulo non vuole perdere per nulla al mondo. La sua ultima presenza nella competizione risale al 16 marzo 2021: appena dodici minuti nella sconfitta della Juventus per 3-0 contro il Villarreal. Per ritrovare invece il suo ultimo gol in Champions bisogna tornare al 2 novembre 2021, quando firmò una doppietta casalinga contro lo Zenit. Dybala vuole tornare a sentire quella “musichetta” che gli manca ormai da troppo tempo. Ed è anche per questo che, in vista di domani, la strada della prudenza appare al momento la più probabile.