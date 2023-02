Galatasaray-Zaniolo: si tratta. Agguato degli ultras Stella Rossa dopo Roma-Empoli

Il 22 giallorosso apre al trasferimento in Turchia ma manca l'accordo tra i club. Dopo il match contro i toscano circa 50 serbi hanno attaccato i Fedayn, storico gruppo della Curva Sud, a Piazza Mancini

Nessuno come Mourinho nelle ultime 5 stagioni

Con i tre punti guadagnati ieri all'Olimpico, la Roma vola al secondo posto in classifica con 40 punti, un risultato che lo stesso Mourinho ha definitivo straordinario ieri nella conferenza stampa post partita. Meglio dello Special One, aveva fatto nel 2017/18 Eusebio Di Francesco con 41 punti in 21 partite (quinto posto, terzo a fine stagione), e l'anno precedente, 2016/17, la Roma di Spalletti ne aveva collezionati addirittura 47. Lo scorso anno i punti erano invece 32 dopo 21 partite che piazzavano la Roma al settimo posto, stavolta sono appunto 40: saldo +8.