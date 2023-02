Mourinho mette il turbo: +8 sul 2021/22 e miglior punteggio delle ultime 5 stagioni

Quaranta punti in ventuno partite sono straordinari. Lo ha detto ieri sera José Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Empoli, per commentare le critiche arrivate dopo qualche prestazione negativa e soprattutto l'eliminazione con la Cremonese."Alcuni pensavano che dovessimo stare a pari punti col Napoli, ma fanno finta di non capire", la considerazione del tecnico portoghese in conferenza stampa. La corsa al quarto posto è più viva che mai, in questo momento la Roma è seconda con gli stessi punti dell'Inter, in attesa del derby meneghino di questa sera e di Verona-Lazio. Di sicuro la squadra di Mourinho non finirà la 21esima giornata in quella posizione, ma la classifica sorride parecchio. Anche vedendo l'andamento dei giallorossi nelle ultime stagioni a questo punto dell'anno.