Zaniolo verso il Galatasaray: su Instagram spunta il “like” al club turco

Nicolò Zaniolo strizza l’occhio al Galatasaray. L’esterno ha piazzato un ”like” ai post su Instagram del club turco in cui celebra il gol Dries Mertens e quello di Iacardi nella sfida contro il Trabzonspor. Dunque, l’esterno sarebbe molto vicino al vestire un’altra maglia giallorossa, dopo aver rotto definitivamente con la Roma. Il problema, però, è la trattativa tra club: i turchi avrebbero offerto a Friedkin circa 18 milioni di euro. Cifra troppo bassa per Tiago Pinto che sta provando ad alzare il tiro. Incassato il sì, invece, del calciatore che pur di tornare a giocare sarebbe disposto a trasferirsi lontano dall’Italia. Il mercato turco chiuderà l’8 febbraio, nei prossimi giorni la verità. Intanto, il “like” al post del Galatasaray è un segnale evidente di come la situazione sia in continua evoluzione.