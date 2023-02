Roma, Zaniolo dice sì al Galatasaray: manca l’intesa su cifre e clausola

Si scalda la pista che porta in Turchia per Nicolò Zaniolo. In Superliga il calciomercato è ancora aperto, così Galatasaray e Fenerbahce hanno provato a sondare il terreno. Secondo 'Sky Sport', in questo momento il Gala è in vantaggio sui rivali ma soprattutto il numero 22 ha aperto totalmente al trasferimento. La Roma ha fatto sapere che non intende accettare altre proposte se non quella di un acquisto a titolo definitivo: in questo senso il club giallorosso (quello turco) avrebbe dato l'ok a questa formula. Il problema, però, sono le cifre che al momento sono distanti. Non solo, perché non c'è ancora intesa neanche tra Zaniolo e il Galatasaray sulla clausola rescissoria, dal momento che il club di Istanbul la vorrebbe più alta rispetto a quanto chiesto dal giocatore. Tutte le parti sono al lavoro, Nicolò ha detto sì ma al momento gli accordi sono lontani. Domani può essere il giorno della verità.