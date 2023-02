Roma, agguato degli ultras della Stella Rossa dopo la partita con l’Empoli

In campo è stata una festa ma il post partita di Roma-Empoli ha vissuto momenti di alta tensione. Come riportato da La Repubblica infatti, un gruppo ultras della Stella Rossa (gemellato con il Napoli), avrebbe teso un agguato a pochi passi dallo Stadio Olimpico ai Fedayn, storico gruppo della Curva Sud. Cinquanta tifosi serbi, vestiti interamente di nero, avrebbero attaccato con aste e bastoni sorprendendo i tifosi giallorossi a Piazza Mancini. Ai Fedayn sarebbe stato portato via anche un borsone contenente gli striscioni che ogni domenica vengono esibiti all'interno dello stadio. Quello dei serbi è stato un agguato studiato e premeditato.