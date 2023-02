Roma, Ibanez re d’Europa di testa: nessun difensore come lui nei top 5 campionati 

“Colpi di testa da fa ‘ncantà”. Campo Testaccio suona sempre prima dell’inizio della partita e Ibanez avrà sentito questa frase tantissime volte. Ieri ha trovato il suo terzo gol in campionato e ha sbloccato la gara dopo i primi due giri d’orologio. Lo ha fatto con la specialità della casa: il colpo di testa. Infatti dal 2020/2021 Roger è il difensore che ha realizzato più reti in questo modo nei top 5 campionati europei (6). Il centrale brasiliano è insieme a Smalling il più determinante del pacchetto arretrato. Primeggia in Serie A nella classifica dei palloni intercettati (43) ed è secondo dietro a Hjulmand per palloni recuperati (65). Tra i difensori giallorossi è il migliori per duelli vinti (124) contro gli 84 di Mancini e i 63 del numero 6.

La crescita esponenziale di Ibanez è sotto gli occhi tutti e Mourinho lo coccola. Lo Special One ha preso le sue difese dopo il grave errore nel derby: “Serve rispetto per chi ha dato sempre tutto. Lui ci ha messo sempre la faccia, per me è un intoccabile”. L’effetto Mou gli ha fatto bene e adesso vuole conquistare anche la nazionale brasiliana. Il Mondiale sfumato è stata una delusione, ma nel 2023 sta prendendo la Roma sulle spalle. L’anno nuovo si era aperto con la rete a San Siro che aveva propiziato la rimonta col Milan. Ibanez è già tre marcature in campionato, ha raggiunto il numero della passata stagione e non intende fermarsi. L’obiettivo Champions passa anche dai gol dei centrali e dalle palle inattive. Contro l’Empoli per la decima volta in campionato i giallorossi hanno segnato da fermo.