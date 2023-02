Zalewski fa 50 presenze con la Roma: “La mia squadra del cuore, una seconda famiglia”

Serata da incorniciare quella di ieri per la Roma. Una prestazione solida e convincente contro l'Empoli di Zanetti, che pure ha giocato un'ottimo secondo tempo. E proprio contro i biancazzurri, Nicola Zalewski ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in giallorosso. Dopo la partita, l'esterno polacco ne ha parlato ai canali ufficiali del club: "Traguardo molto importante per me. Era uno dei miei obiettivi e spero di farne molte altre. Sono molto contento di averlo fatto in una vittoria e spero di continuare così. La Roma è posso dire a tutti gli effetti la mia seconda famiglia, sono cresciuto qui dentro, sono molto contento di aver fatto queste presenze con la maglia della squadra del mio cuore".