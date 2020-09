Friedkin è arrivato a Roma: il nuovo presidente già nella capitale

E’ il giorno di Dan Friedkin. Il nuovo presidente della Roma, riporta “Gazzetta.it”, è arrivato nella capitale. L’imprenditore texano lo aveva promesso nel corso della sua prima intervista: “Vorrei incontrare Fonseca per capire come sta preparando la stagione e conoscere la squadra“. Friedkin sarebbe a Roma almeno da stamattina e avrebbe preso subito contatti con Guido Fienga, in quarantena dopo aver partecipato all’Assemblea di Lega con De Laurentiis. Ancora non si conoscono i prossimi spostamenti del presidente. Possibile che abbia un incontro con la sindaca Virginia Raggi, anche se al momento non è in programma. Probabilmente quello di Friedkin sarà un primo blitz di presa di contatto, per poi tornare per un periodo più lungo.