Dan Friedkin affitta un intero lussuoso resort a Ladispoli da 20 mila euro al giorno – FOTO – VIDEO

I Friedkin nei loro primi giorni romani da proprietari del club non hanno scelto un albergo a piazza del Popolo o magari all’Eur, più vicino a Trigoria. I nuovi proprietari della Roma hanno affittato l’intera villa “La Posta Vecchia” di Ladispoli, un resort da sogno in stile rinascimentale per cui hanno speso 20 mila euro al giorno. L’hotel infatti non è al momento disponibile per chi volesse alloggiarvi anche una sola notte, ma è invece aperto solo per richieste esclusive come quella dei Friedkin, che hanno scelto di godersi tutte le meraviglie di questa villa.

Il resort dispone di 19 camere e suite e affaccia sul mare, regalando agli ospiti dei panorami mozzafiato. All’interno anche arazzi e mosaici romani dall’enorme valore oltre che alcuni capolavori dell’arte rinascimentale della collezione privata del famoso milionario Getty (sul quale Friedkin ha anche prodotto il film “Tutti i soldi del mondo” con la regia di Ridley Scott). Sotto le suite anche un sito archeologico che risale al secondo secolo a.C. Poi anche un campo da tennis in erba stile Wimbledon, una spiaggia privata e un beauty center, una delle punte di diamante del resort.

La scorsa estate ha ospitato il compleanno blindatissimo del miliardario russo Leonid Mikhelson, amministratore delegato, presidente e principale azionista della società del gas Novatek e patrimonio stimato da Forbes in oltre 23 miliardi di dollari. Gliene bastarono un milione e 300 mila euro per affittare la villa e il castello Odescalchi, con tanto di fuochi d’artificio sparati direttamente dallo yacht ormeggiato davanti l’hotel.

Non male come prima “casa” romana, in attesa di quella che poi li ospiterà definitivamente. Quando torneranno a Houston, invece, potranno consolarsi nella loro dimora che vale 14 milioni di dollari e affaccia su un campo da golf. Oltre alle altre tantissime proprietà in California e al resort da 5 stelle in Tanzania.