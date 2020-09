Dan e Ryan Friedkin sono a Roma: incontro e colloquio con tecnico e squadra a Trigoria

Blitz segreto di Dan e Ryan Friedkin a Roma. Il nuovo presidente del club è arrivato stamattina nella capitale, mantenendo le promesse fatte al momento del passaggio di proprietà. Dopo i contatti con il Ceo, Guido Fienga, il magnate texano si è diretto a Trigoria per avere un primo colloquio con Paulo Fonseca e un incontro con la squadra, impegnata negli allenamenti alle 17 dopo la convincente vittoria di ieri in amichevole contro il Frosinone. I due hanno assistito alla sessione della Roma. Anche se al momento non è possibile conoscere l’agenda del numero 1 della Roma, si ipotizza nei prossimi giorni un incontro con la sindaca della città, Virginia Raggi.