Fonseca, dolcetto alla Roma e scherzetto alla Fiorentina: “Ora siamo più forti”

Dolcetto o scherzetto? Fonseca, nel giorno di Halloween, sicuramente non si sarà presentato a Trigoria travestito da Zorro (come nella conferenza stampa dopo la vittoria del suo Shakhtar in Champions contro il Manchester City, dicembre 2017), ma avrà cercato comunque di scacciare dalla testa di Dzeko e compagni i demoni del pareggio di due giorni fa, contro il CSKA Sofia. Per la Serie A, e la Fiorentina nello specifico, domani alle 18 il tecnico portoghese avrà già esorcizzato la prestazione horror delle seconde linee, riproponendo la vecchia guardia nel derby tutto americano tra Friedkin e Commisso: “Sono tutti pronti per giocare dal primo minuto. Domani vedremo se Smalling ci sarà, la squadra è più amalgamata rispetto scorso anno”. Alle parole del mister della Roma ha risposto Iachini, intenzionato a tirargli lo scherzetto con un giorno di ritardo: “Domani voglio vedere una Fiorentina coraggiosa, la stessa che ho visto a Milano con l’Inter”.

Il tecnico della Viola può contare sui ritorni di Lirola, Ribery e Pezzella, mentre Fonseca deve ancora decidere in che maniera sarà disponibile Carles Perez, che oggi durante la rifinitura ha svolto lavoro individuale. Santon non ci sarà per il problema al flessore che lo terrà out circa un mese, motivo per cui continuerà il ballottaggio tra Bruno Peres e Karsdorp. Molto probabile un turno di riposo per Kumbulla, mentre in porta torna Antonio Mirante. Il numero 83 della Roma cercherà di non far prendere spaventi ai tifosi, continuando a confermarsi il posto da titolare in campionato: “Era impensabile prevedere che mi sarei ritrovato titolare già all’inizio della stagione. Se la Roma vorrà farmi una proposta, io sono pronto ad ascoltarla“. Per evitare che il contagio del Covid-19 decimi le forze della squadra (si attendono ancora risposte da Diawara e Calafiori), il club ha deciso di sottoporre giocatori e staff al test antigenico tutti i giorni: in quindici minuti la risposta e, se necessario, un altro tampone molecolare per accertarsi dello stato di salute di tutto il Gruppo Squadra.

Mentre gli atleti si preparano alla gara dell’Olimpico, i Friedkin continuano il lavoro sulla ricerca dei tasselli mancanti al miglior assetto societario: la nuova proprietà ha già avuto due incontri, a Londra e Zurigo, con José Boto, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk (Fonseca lo conosce), salito negli ultimi giorni in cima alla lista dei probabili ds che sbarcherebbero nella capitale. Per quanto riguarda invece il ruolo di responsabile dell’area digital, Paul Rogers potrebbe a breve lasciare i giallorossi per motivi personali. Il posto di Pantaleo Longo, invece, potrebbe prenderlo Maurizio Lombardo, ex General Secretary della Juventus, che proprio ieri ha risolto consensualmente l’accordo con i bianconeri dopo dieci anni di servizio.