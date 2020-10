Fonseca: “Non voglio parlare di Boto o del ds. Domani vedrò se Smalling ci sarà”

Paulo Fonseca torna ai microfoni in vista del match contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese presenterà la sfida alla squadra di Iachini nella consueta conferenza stampa della vigilia, prevista alle 14.00. Dopo il pareggio a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, la Roma domani continuerà il suo percorso in Serie A da imbattuta sul campo (fatta eccezione per lo 0-3 a tavolino contro il Verona, appunto), inseguendo l’obiettivo Champions. Previsto il ritorno massiccio dei titolari che, nell’ultimo match in Europa League, non sono riusciti a sbilanciare l’inerzia del match in favore della squadra.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Smalling può fare due partite in quattro giorni?

Non ha fatto tutta la partita giovedì, vedremo domani se sarà pronto o meno.

La Roma ha i contenuti tecnici per approfittare del fatto che Juve, Inter e Atalanta stanno ancora cercando la loro fisionomia definitiva?

Inter e Juve sono le principali candidate, non penso che in questo momento sia cambiato qualcosa. Poi ci sono le altre squadre, come ho detto sempre la Roma vuole fare meglio della scorsa stagione ma dobbiamo pensare partita dopo partita.

La rotazione dei difensori al centro – in cui si sono alternati Cristante, Kumbulla, Mancini, Smalling e Ibanez – è legata all’avversario o sarà la posizione definitiva di Smalling?

Decido partita per partita, già ho deciso i tre difensori di domani, poi penserò alla prossima.

Carles Perez sarà disponibile?

Oggi ha fatto lavoro individuale, ma credo che domani sarà pronto.

Come mai giocatori come Ribery, Pedro e Ibrahimovic facevano fatica altrove e invece qui in Italia sono ancora decisivi?

In Italia l’aspetto positivo è che non si guarda all’età dei calciatori ma alla qualità. In altri paesi si comincia a dire che i giocatori sono vecchi quando arrivano vicino ai 30 anni. Vedo molti giocatori di 33, 34 o 39 anni che hanno grandissima qualità. E’ molto positivo invece guardare solo la qualità e la condizione fisica dei giocatori.

In cosa si aspetta che la squadra migliori e quali giocatori devono migliorare di più?

Tutti noi dobbiamo migliorare. La squadra è ormai un processo concluso e noi dobbiamo lavorare tutti i giorni per migliorare, ci sono tanti aspetti.

In cosa è cresciuta la squadra rispetto allo scorso anno?

Lavoriamo insieme da più tempo, rispetto all’inizio della scorsa stagione i giocatori conoscono quello che io voglio, le intenzioni sono più chiare, c’è un’altra fiducia nel modo di giocare, è normale che una squadra che lavora insieme da più tempo sia migliore. E’ chiaro a tutti che siamo una squadra diversa dall’inizio della scorsa stagione.

Ha detto che la Roma è allenata sia per la difesa a tre che a quattro. Anche se è possibile che non voglia svelarlo, cosa la potrebbe spingere a scegliere uno schieramento rispetto all’altro?

Se non lo posso svelare è meglio non dirlo (ride, ndr). Dipende da molti aspetti, dalla nostre intenzioni a livello di pressione, dal modulo degli avversari. Ma possiamo giocare con entrambi i sistemi.

Villar è pronto per giocare dall’inizio?

Sono tutti pronti per giocare dal 1’.

In cosa pesa l’assenza del ds? La società le ha dato una tempistica?

Io ne ho parlato perché mi avete fatto la domanda. Ma non voglio più parlare di questa cosa.

Visto che ci ha già lavorato, che tipo di ds è Jose Boto?

Non parlo di persone che non lavorano qui con noi.

Che partita si aspetta domani?

Questa Fiorentina è una grande squadra, hanno preso moti giocatori di qualità e con esperienza in Serie A. Hanno molte soluzioni, giocano bene e sarà una partita difficile. Per me possono arrivare tra le prime sette.

La Roma sembra gestire meno il possesso palla per andare in verticale. Come mai?

Dipende dalla partita e da diversi fattori, ma è positivo che la squadra sia più verticale. Con giocatori come Spinazzola, Pedro e Mkhitaryan è importante poter uscire velocemente per attaccare, abbiamo migliorato molto questo aspetto.