Roma, a breve l’addio di Paul Rogers da responsabile dell’area digital

Roma, un gigante dormiente, ma anche in fase di costruzione. Se i Friedkin continuano sottotraccia il loro lavoro per trovare un assetto societario stabile, Fonseca e la squadra cercano di dargli meno problemi possibili per quanto riguarda il campo. Anche se, il tecnico portoghese, ha ribadito quanto serva un direttore sportivo che operi già a partire dalla prossima finestra di trattative. A lasciare il posto, a breve e per motivi personali, secondo la Gazzetta dello Sport, è Paul Rogers nel ruolo da responsabile dell’area digital. Ai contratti poi Maurizio Lombardo, ex Juventus, che andrebbe a rilevare il posto di Pantaleo Longo, out dopo il pasticcio delle liste-Diawara contro il Verona. L’ex General Secretary bianconero, dopo dieci anni (era arrivato all’inizio della stagione 2011/2012), ieri ha risolto consensualmente il suo contratto con il club di Agnelli.