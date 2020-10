Boto, conferme dal Portogallo: ha parlato coi Friedkin del progetto Roma

Nella lista dei Friedkin per il ruolo di direttore sportivo della Roma c’è anche José Boto. Le conferme arrivano anche dal Portogallo, patria dell’uomo mercato dello Shakhtar Donetsk: come riporta “Record”, ha incontrato i nuovi proprietari del club giallorosso in due incontri a Londra e a Zurigo. Durante il meeting ci sarebbe stato uno scambio di idee sul progetto Roma e sulle prospettive future della società, con i Friedkin che hanno parlato dei loro piani di crescita.

Boto ha scoperto tanti talenti ai tempi del Benfica con i vari Oblak, Di Maria, David Luiz e Axel Witsel. Alla Roma ritroverebbe Paulo Fonseca, allenatore con cui ha già lavorato un anno in Ucraina.

Ma non è questo il solo nome per la poltrona di direttore sportivo rimasta ancora vacante: in ballo c’è anche Campos, che è ormai ai ferri corti con il Lille ma dovrebbe trasferirsi in pianta stabile nella Capitale, faccenda che rende non semplice il suo arrivo. Oggi Fonseca ha glissato in conferenza stampa al momento della domanda su Boto: “Non parlo di persone che non lavorano in questo club”. Ma il mercato di gennaio è sempre più vicino e la Roma ha sempre più bisogno di un direttore sportivo.