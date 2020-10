Roma-Fiorentina, i convocati di Iachini: ok Ribery e Lirola, torna anche Pezzella

La Fiorentina è partita per Roma, dove domani alle 18 affronterà i giallorossi nella sesta giornata di campionato. Il mister Giuseppe Iachini ritrova alcune pedine molto importanti come Lirola, Ribery (che già è tornato in campo in Coppa Italia) e Pezzella, a sorpresa tra i convocati mentre resta out Borja Valero. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico viola: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Callejon, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Kouame, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Ponsi, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, Venuti, Vlahovic.