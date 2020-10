I Friedkin sempre alla ricerca del ds: il nome nuovo è quello di Boto

A Trigoria non si è ancora sbloccata la questione legata al nuovo direttore sportivo: da una parte c’è Fonseca che fa pressioni per averne uno con cui relazionarsi, dall’altra Dan Friedkin vuole evitare di prendere decisioni avventate.

Nel panorama europeo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, qualcosa sta iniziando a muoversi: Michele Uva si è dimesso dal ruolo di vice presidente e membro dell’esecutivo Uefa. Uva è stato contattato dalla Roma per un ruolo come direttore generale.

Capitolo Campos: è in rotta col Lille da tempo ma Friedkin per assumerlo vuole il suo trasferimento nella Capitale, condizione alla quale non vuole rinunciare. Spunta però un nome nuovo nella corsa alla direzione sportiva: si tratta di José Boto, attualmente uomo mercato dello Shakhtar Donetsk. Come segretario si fa il nome di Maurizio Lombardo, già General Secretary della Juve che ieri ha risolto il contratto.