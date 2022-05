Festa Roma, indaga la Procura. Friedkin pronti al grande colpo: incontro con Dybala

Si infiamma il mercato tra sogni e realtà: Mkhitaryan vicino all'Inter mentre si inizierà a parlare con Zaniolo. Pelegrini eletto MVP della Conference e Mourinho va in vacanza

Roma è ancora inebriata dai festeggiamenti di ieri tra il Colosseo e il Circo Massimo per la vittoria della Conference League. Un festa non digerita da tutti. La Procura Federale, infatti, ha aperto un'indagine sui comportamenti dei giocatori della squadra giallorossa e sulla società per responsabilità oggettiva durante i festeggiamenti: violazione dell'art 4 del CGS cioè dei principi di lealtà, probita' e correttezza sportiva. Un provvedimento che non fermerà i caroselli. Il Campidoglio, infatti, sta pensando di mostrare ai romani, nelle prossime settimane, la coppa europea appena vinta dalla squadra giallorossa: un’esposizione itinerante nei Municipi che potrebbe svolgersi anche in luoghi all’aperto, dalle piazze ai parchi, durante il periodo estivo. Tra i quartieri ci sarà sicuramente anche Testaccio dove in queste ore è apparso un nuovo murales celebrativo di Pellegrini, portato in braccio da Agostino Di Bartolomei a cui il successo europeo è sfuggito nel 1984. Non finiscono mai i riconoscimenti per l'attuale capitano giallorosso che è stato nominato anche miglior giocatore della prima edizione di Conference League. Appena terminata la stagione, si sta già organizzando il periodo che porterà alla prossima. In mattinata è stata ufficializzata l'amichevole contro il Tottenham in Israele. Ci sarà tempo per pensarci perché dopo i ritiri con le proprie nazionali, i giocatori si godranno delle meritate vacanze. Che sono già cominciate per Mourinho. Lo Special One ha salutato oggi Trigoria per godersi un periodo di stop. Roma che ritroverà un Olimpico pieno anche la prossima stagione. In dieci giorni è stata superata la quota abbonati di quest'anno.