Mourinho, saluti e ringraziamenti a Trigoria prima delle vacanze: “Arrivederci Roma”

Il tecnico è passato al centro sportivo prima di partire e poco dopo ha fatto una visita di controllo dal dentista

Tempo di vacanze, meritate, per Mourinho. Il tecnico portoghese ha appena pubblicato una foto su Instagram prima di partire: "Arrivederci Roma". Lo Special One oggi ha svuotato il suo ufficio a Trigoria e ha salutato e ringraziato tutti i dipendenti giallorossi per il lavoro svolto in questo anno ricordandogli però che tra poco si ricomincerà a lavorare. Poco prima di andare all'aereoporto ha anche fatto un controllo dal dentista. La stagione è finita e la squadra si ritroverà a luglio per iniziare il ritiro pre stagionale, proprio oggi è stata ufficializzata già un amichevole estiva contro il Tottenham. Non è ancora tempo di vacanze per alcuni giocatori che saranno impegnati con le loro nazionali nelle prime settimane di giugno per le gare di Nations League.