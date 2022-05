Roma, la Procura Federale indaga sui comportamenti dei giocatori giallorossi

I calciatori e la società sono accusati di violazione dei principi di lealtà, probita' e correttezza sportiva.

Alla Procura Federale non sono piaciuti alcuni atteggiamenti dei calciatori della Roma durante la festa di ieri nel centro della città. E' stata aperta un'indagine sui comportamenti dei giocatori della squadra giallorossa e sulla società per responsabilità oggettiva durante i festeggiamenti: violazione dell'art 4 del CGS cioè dei principi di lealtà, probita' e correttezza sportiva. La stessa decisione è stata presa per i giocatori del Milan dopo la festa per lo scudetto vinto una settimana fa.