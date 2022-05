Mercato, il rinnovo di Koulibaly con il Napoli è un caso: la Roma monitora la vicenda

Pinto spettatore interessato della vicenda. Il centrale senegalese potrebbe lasciare il club partenopeo a parametro zero e i giallorossi ci stanno seriamente pensando

In casa Napoli il rinnovo di Kalidou Koulibaly sta diventando un Insigne-bis. Come riportato da La Repubblica, il centrale senegalese ha il contratto in scadenza la prossima estate e i primi contatti tra il suo entourage e la dirigenza partenopea non sono andati nel modo sperato. L'offerta a ribasso di De Laurentiis, circa la metà dei 6 milioni percepiti attualmente, stanno spingendo Koulibaly a lasciare Napoli a parametro zero. Juventus e Inter sono interessate al classe '91, ma la Roma segue da tempo gli sviluppi della vicenda e potrebbe tentare l'affondo per regalare a Mourinho uno dei centrali migliori in circolazione.