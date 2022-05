Opa Roma, Friedkin hanno acquisito oltre 650 mila azioni

Procede senza intoppi, dunque, il processo verso delisting della società giallorossa dal listino azionario

Continua l'accumulo delle azioni della Roma da parte de Friedkin. Secondo quanto comunicato, in data odierna la proprietà ha acquistato 349.393 azioni ad un prezzo pari a 0,429700 euro l'una. In un'operazione scollegata ne sono state pagate altre 301.449 azioni ad un prezzo di 0,4278 euro. Solo nella giornata di oggi si tratta di 650.842 azioni in totale. Procede senza intoppi, dunque, il processo verso delisting della società giallorossa dal listino azionario.