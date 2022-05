Roma, Karsdorp non convocato dall’Olanda per gli impegni di Nations League

Il numero 2 giallorosso ancora fuori dai convocati dell'Olanda. Non prenderà parte agli impegni di giugno

Rick Karsdorp fresco vincitore della Conference League contro la sua ex squadra, il Feyenoord, è stato escluso dalla lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale olandese in Nations League. Nonostante la pre convocazione, il terzino giallorosso non prenderà parte alle partite contro Belgio, Galles e Polonia in programma a giugno. Karsdorp aveva anche chiuso la finale di Tirana con qualche problema fisico come ammesso da lui stesso nel post partita.