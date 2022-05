Roma, in 10 giorni superata la quota abbonati: l’obiettivo è 30 mila tessere

Oltre 21 mila abbonamenti. E ora la vittoria della Conference e l'arrivo di un colpaccio possono fare la differenza. E' dal 2004 che non si supera quota 30 mila

E’ il 27 maggio, la stagione è appena finita. Eppure la Roma ha già gli stessi abbonati conteggiati a settembre dello scorso anno. Sono quasi 21 mila, infatti, le tessere sottoscritte in meno di dieci giorni dall’inizio della campagna. Certo il sorpasso, si punta ora molti più in alto. La conquista della Conference e l’entusiasmo ritrovato farà schizzare le tessere ancora più su ma decisivo (come nell’anno dell’arrivo di Batistuta) sarà anche il mercato. E un colpaccio da parte dei Friedkin permetterebbe alla biglietteria di Trigoria di arrivare anche a quota 30 mila. Un obiettivo che non si registra dal 2004-2005 quando gli abbonati erano circa 34 mila. Lontani dai numeri del 2001 (45 mila) ma molto come detto dipenderà dal mercato. Mai come in questa stagione, infatti, si sono registrati così tanti sold out anche per partite non di cartello. Un altro miracolo dei Friedkin e di Mourinho.