Mkhitaryan, settimana prossima ci sarà un incontro con la Roma

Il discorso Mkhitaryan non è ancora chiuso. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma incontrerà l'entourage dell'armeno settimana prossima e dovrebbe metter sul piatto un'offerta simile a quella dell'Inter (che propone un biennale da 3,5 milioni a stagione). L'operazione che porterebbe a Milano il numero 77 è tutt'altro che definita e Mourinho farà di tutto per trattenerlo. In questo momento, non risulta una decisione del giocatore già presa.