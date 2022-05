Roma, a Testaccio spunta un nuovo murale: Di Bartolomei porta in trionfo Pellegrini

Nel quartiere notoriamente di fede giallorosso, è apparso un'opera di street art dedicata al trionfo in Conference League. --

Nello storico quartiere della Capitale spunta un nuovo murale dedicato alla vittoria della Conference League. Lo street artist Laika, ha raffigurato il capitano odierno Lorenzo Pellegrini con la coppa in mano, portato in trionfo sulle spalle da Agostino di Bartolomei, storico capitano della Roma scudettata di Liedholm ma anche della sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool all'Olimpico del 1984. Un murales molto rappresentativo che unisce più generazioni di tifosi romanisti che finalmente hanno visto i loro beniamini alzare al cielo una coppa continentale.