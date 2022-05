Roma, Zaniolo sarà il primo ad essere chiamato dalla società per il rinnovo

Oltre alla Juventus ci sono anche diversi club della Premier sul giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2024

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Zaniolo sarà il primo ad essere chiamato dalla società per il rinnovo. Il contratto del numero 22 è in scadenza nel 2024. Dopo il gol vittoria della finale di Tirana contro il Feyenoord sono aumentate le possibilità che Nicolò resti alla Roma. Anche Mourinho in conferenza stampa mesi fa aveva blindato il talento azzurro: "Resterà fino a quando ci sarò anche io". Oltre alla Juventus ci sono anche diversi club della Premier sul giocatore.