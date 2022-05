Nazionale U21, Bove convocato per le gare con Lussemburgo, Svezia e Irlanda

Stagione ricca di soddisfazioni per il centrocampista della Roma che è diventato un punto fermo degli "azzurrini"

Dopo la vittoria della Conference League arriva un'altra soddisfazione per Bove. Il giocatore della Roma è stato convocato dalla Nazionale under 21 per le prossime gare. Ecco la nota ufficiale della Figc: "Al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più, l’Italia Under 21 torna in campo per le ultime tre gare del girone con l’obiettivo di mantenere un primato che vale il pass diretto per l’Europeo. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 26 Azzurrini: prima chiamata per il difensore del Napoli Alessandro Zanoli, classe 2000. Il gruppo azzurro, che si radunerà domenica entro le ore 12 presso il CPO di Tirrenia e nel pomeriggio inizierà la preparazione, affronterà il 6 giugno il Lussemburgo a Differdange (ore 18.00 stadio Municipal de la Ville), il 9 giugno scenderà in campo a Helsingborg (ore 18.00 Olimpia Stadium) con la Svezia, mentre lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli (ore 17.30) ospiterà il 14 giugno l’ultimo match del girone con la Repubblica d’Irlanda. L’Italia, che ha battuto 2-0 gli irlandesi nella partita giocata lo scorso novembre a Dublino, torna ad Ascoli a 50 anni di distanza dall’ultimo incontro disputato il 23 febbraio 1972, l’amichevole vinta dalla Jugoslavia 2-1".