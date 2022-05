Uefa, Pellegrini premiato come miglior giocatore della Conference League

Svelata anche la top 11 del torneo. Presenti oltre al capitano giallorosso Rui Patricio, Smalling e Abraham

La Uefa ha comunicato i premi della Conference League. Lorenzo Pellegrini è stato nominato come miglior giocatore del torneo: "Il Comitato Di Osservatori Tecnici uefa ha nominato Lorenzo Pellegrini della Roma come giocatore della stagione 2021/22 della UEFA Europa Conference League. Il 25enne centrocampista creativo è stato una spina costante nelle squadre avversarie durante tutta la loro campagna, segnando il primo dei suoi cinque gol in 12 partite nella loro prima partita". Il capitano ha guidato la Roma fino alla vittoria nella finale di Tirana.