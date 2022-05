Roma, i Friedkin vogliono far grande la Roma: i sogni sono Ronaldo o Dybala

Dopo la vittoria in Conference League bisogna alzare l'asticella. Gli obiettivi per la prossima stagione sono la qualificazione alla Champions e una buona Europa League

Nel cielo di Tirana la Roma è tornata ad essere grande ma Mourinho e i Friedkin non si accontentano. Come riportato da Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera, le richieste sul mercato dello Special One sono rinforzi per vincere nell'immediato e i texani sono disposti ad accontentarlo. Gira la voce di un colpaccio, in stile Mou. Che i Friedkin terrebbero a vita,, anche nei piani dirigenziali in futuro. Una sorta di Ferguson romanista. Ma passiamo al marcato. In vista tre acquisti, uno per reparto: nomi concreti come Senesi, avversario nella finale di Tirana, Douglas Luiz, in uscita dall'Aston Villa dopo l'arrivo di Kamara e il solito Xhaka ma anche sogni difficilissimi come Dybala o addirittura impossibili come Cristiano Ronaldo. Ma sembrava impossibile anche che Mourinho venisse a Roma. E poi...