Felix sblocca Belotti. Verso Juve-Roma: è sfida anche per Paredes e Zakaria

Juve-Roma , è in programma questo sabato alle 18:30, ma la sfida è già cominciata anche sul mercato. Nell’ultima settimana, che vedrà come apice lo scontro a Torino tra i due club, c’è un intreccio a centrocampo . Reparto che sia i giallorossi sia i bianconeri devono rinforzare dopo gli stop di Pogba e Wijnaldum . C’è una doppia ipotesi: lo sgarbo con lo scippo di Paredes allo sprint finale o l’opportunità (decisamente più concreta) Zakaria che proprio la Juve deve cedere per arrivare all’argentino. Lo svizzero interessa da tempo ai giallorossi e nelle ultime ore il general manager giallorosso, Tiago Pinto , ha avuto un contatto con la dirigenza della Juventus , che valuta il giocatore circa 20 milioni di euro . I capitolini però vogliono il giocatore con la formula del prestito e non vogliono il centrocampista a titolo definitivo. Intanto, l'AIA oggi ha appena reso note le designazioni per la terza giornata di Serie A : la gara dell'Allianz Stadium è stata affidata a Massimiliano Irrati , con Di Paolo che sarà invece il Var. Preti e Berti saranno gli assistenti, Abisso il IV Uomo e Paganessi l'AVar. L'AIA ha scelto un fischietto di grande esperienza come il toscano classe '79, circa 300 partite dirette in carriera a tutti i livelli, di cui 141 in Serie A. Irrati ha arbitrato la Roma già 22 volte, con 12 vittorie giallorosse, cinque sconfitte e cinque pareggi.

Trattativa in chiusura tra la Roma e la Cremonese per il trasferimento di Felix Afena-Gyan. Il club giallorosso ha trovato l'accordo definitivo con il lombardi per circa 6 milioni di euro più 3 di bonus, con i capitolini che conservano il 10% sulla futura rivendita della punta. Il ghanese sarà il giocatore più costoso della storia del club e percepirà circa 600mila euro annui. Con il passaggio dell'attaccante in grigiorosso si sblocca quello di Andrea Belotti alla Roma. Il giocatore ha da tempo un accordo con i capitolini per un triennale da circa 2.8 milioni a stagione a salire. Per definire entrambe le operazioni e sistemare tutti i dettagli ci vorranno ancora circa 24 ore: l'agente di Belotti si trova in questo momento a Trigoria a colloquio con i dirigenti giallorossi per definire i dettagli del contratto. C'è anche la possibiltà che il Gallo sia convocato per la sfida di sabato contro la Juventus.