Juve, Szczesny e Bonucci verso il recupero per il match di sabato contro la Roma

L'estremo difensore, ex giallorosso, ha smaltito la lesione di basso grado al flessore. Con lui recupera anche il difensore azzurro

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, va verso la convocazione per il prossimo match di campionato sabato contro la Roma di José Mourinho. L'ex portiere giallorosso ha smaltito la lesione di basso grado al flessore e ci sono grandi probabilità che i bianconeri possano averlo a disposizione contro i capitolini, con il polacco che è tornato ad allenarsi questa mattina sui campi della Continassa. In caso Szczesny non dovesse comunque essere ancora al meglio, la Juve schiererà Perin dal primo minuto. Anche Leonardo Bonucci ha recuperato dai recenti guai fisici e potrebbe giocare già dall'inizio.