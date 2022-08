Serie A, Juve-Roma: arbitra Irrati, al Var Di Paolo. Precedenti ok per entrambe

Sale l'attesa per il big match di sabato alle 18.30 tra Juventus e Roma. Sarà una sfida densa di significato per la rivalità tra le due squadre e ovviamente il ritorno a Torino da avversario per Paulo Dybala. Partita sotto la lente d'ingrandimento anche dal punto di vista arbitrale. L'AIA ha appena reso note le designazioni per la terza giornata di Serie A: la gara dell'Allianz Stadium è stata affidata a Massimiliano Irrati, con Di Paolo che sarà invece il Var. Preti e Berti saranno gli assistenti, Abisso il IV Uomo e Paganessi l'AVar. L'AIA ha scelto un fischietto di grande esperienza come il toscano classe '79, circa 300 partite dirette in carriera a tutti i livelli, di cui 141 in Serie A. Irrati ha arbitrato la Roma già 22 volte, con 12 vittorie giallorosse, cinque sconfitte e cinque pareggi. Con lui, la squadra di Mourinho è in serie positiva da quattro partite (i successi contro Genoa, Atalanta, Lazio e Torino). L'ultimo incrocio è stato proprio quello in casa dei granata il 20 maggio scorso, a chiudere il campionato con il 3-0 firmato Pellegrini e Abraham (2). Per Irrati sarà il primo Juve-Roma: il bilancio con i bianconeri è ancora più positivo con 12 vittorie juventine, tre sconfitte e due pareggi. Due dei tre ko sono però arrivati proprio negli ultimi due precedenti: Napoli-Juve 2-1 e Juve-Inter 0-1 del 3 aprile. Irrati è stato protagonista anche nei due derby della scorsa stagione. All'andata era al Var, Mourinho lo ha criticato per non aver fischiato il rigore su Zaniolo nell'azione che ha portato al 2-0 di Pedro. Al ritorno, invece, era il direttore di gara e lo Special One dopo il 3-0 gli ha fatto i complimenti.