Belotti alla Roma, attesa finita: prima da romanista allo Stadium

Finalmente, dopo mesi di silenziosa attesa, il Gallo può tornare a cantare e ad alzare la cresta. Prima di sabato, giorno in cui teoricamente (un po' più complicato all'atto pratico) potrebbe entrare allo Stadium con una casacca non granata addosso, Andrea Belotti diventerà l'attaccante di scorta della Roma, voluto, corteggiato e convinto direttamente da José Mourinho e dalle telefonate degli amici Dybala (compagno disquadra ai tempi del Palermo) e Pellegrini (rapporto fiorito in Nazionale). Il gioco d'incastri si è finalmente sbloccato. Ora - riporta Matteo De Santis su 'La Stampa' - è solo una questione di quando si celebrerà il matrimonio: forse già oggi, domani o al più tardi venerdi.