Felix libera il Gallo Belotti

Il Gallo ha chiuso le valigie. Per accogliere Andrea Belotti a Trigoria manca sempre meno e, già dalla prossima conferenza stampa, José Mourinho potrebbe iniziare a parlare dell'ex capitano del Torino come un giocatore della Roma a tutti gli effetti. Prima di far imbarcare il centravanti, che attualmente si trova a Palermo , su un volo privato in direzione Ciampino manca soltanto la certezza di chiudere l'affare Felix-Cremonese : certezza che arriverà nelle prossime ore scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Ieri infatti Tiago Pinto e la dirigenza girgiorossa si sono avvicinati ulteriormente e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca, che sancirà la chiusura di un'operazione che dovrebbe chiudersi a titolo definitivo per 7 milioni di euro . Nel frattempo la trattativa per Kluivert al Fulham è da considerare saltata, almeno finché gli inglesi non decideranno di rivedere le condizioni per l'acquisto a titolo definitivo del classe '99.

Dopo aver provato in tutti i modi a prendere l'olandese in prestito con diritto di riscatto, la dirigenza del Fulham ha avanzato un'offerta per un prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto legato alla permanenza del club in Premier League e una serie di bonus che avrebbero portato il prezzo totale dell'eventuale acquisto a poco meno di 10 milioni. Una proposta che ha fatto perdere la pazienza a Tiago Pinto che - a queste condizioni - non considera il Fulham come un'opzione per vendere l'attaccante. Per quanto riguarda il centrocampista che dovrà rimpiazzare Wijnaldum nella prima parte di stagione invece, si sta ragionando anche su Harry Winks del Tottenham. Il ventiseienne è considerato un esubero dagli Spurs e potrebbe essere preso in considerazione se gli inglesi aprissero al prestito secco. Tra oggi e domani invece Wijnaldum prenderà una decisione definitiva sul percorso da affrontare per tornare in campo dopo la rottura della tibia: il giocatore infatti non ha ancora scelto se operarsi o no. Esclusa fin da subito invece l'operazione per Nicolò Zaniolo che, dopo aver riportato la lussazione della spalla, dovrà rimanere fermo per almeno tre settimane. Il giocatore sta indossando un tutore per tenere bloccata l'articolazione