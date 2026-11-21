Gerry Cardinale, presidente del Milan, ha parlato del mercato dei rossoneri. Tra gli obiettivi c'è Endrick che piace anche alla Roma, queste le sue parole a Sky Sport: "Endrick è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Comunque vedremo quello che succederà sul mercato. Siamo pronti per il mercato di riparazione, abbiamo lavorato molto. Sarà complicato come sempre, devi saper cogliere le opportunità. Spenderemo soldi, ma solo in maniera intelligente. Non vogliamo fare nessuna operazione di cui non saremo certi al 100%". Il duello per il brasiliano è aperto, ma il Real Madrid non ha ancora aperto alla cessione. Mourinho vorrebbe tenere Endrick.