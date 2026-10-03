Il futuro di Emanuele Lulli, salvo inaspettate e poco piacevoli sorprese, sarà ancora alla Roma. Il laterale di Palestrina ha convinto Gasperini in estate e sta rubando la scena anche in questo inizio stagionale. Promosso dalla Primavera in prima squadra, il suo contratto è però in scadenza nel giugno 2027. Per questo motivo e per le ottime prestazioni mostrate con i grandi, il club giallorosso ha pronto il rinnovo del classe 2007. Secondo TMW, il nuovo accordo dovrebbe prevedere un prolungamento fino al 2031. I colloqui in tal senso dovrebbero andare in scena la prossima settimana, quando Lulli tornerà dall'esperienza in Under 21 (lui e Pisilli saranno impiegati lunedì a Pescara nel match decisivo di qualificazione ai prossimi Europei di categoria contro la Polonia). La benedizione di Gasp e in casa Roma c'è fiducia per chiudere presto la trattativa. Secondo il sito specializzato, l'ingaggio dovrebbe salire di molto andando a sfiorare il milione di euro.