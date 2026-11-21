Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

La Roma torna a Parma sei mesi dopo la straordinaria rimonta che ha permesso ai giallorossi di tornare in Champions League. Il direttore di gara sarà Sozza. Il fischietto di Seregno, al suo primo incrocio con i capitolini in questa stagione, torna ad arbitrare la Roma dopo l'ultimo incontro della passata stagione, la vittoria di Verona che è valsa la qualificazione in Champions League. In totale sono 19 le partite dirette della Roma dirette da Sozza

Parma-Roma, la moviola

90' - Check del Var sul quarto gol di Malen. L'olandese non era in fuorigioco sul passaggio di Wesley.

45' - Rischia Mancini che tira i capelli di Touré che reagisce colpendo al volto il numero 23. Sozza non ammonisce nessuno dei due.

43'- Ammonito Valeri per proteste

38' - Proteste del Parma. Keita stende Cristante in mezzo al campo e dalla punizione nasce il gol della Roma. Secondo i gialloblù il fallo non c'era, diversa l'opinione di Luca Marelli: "Il centrocampista tocca Cristante che cade, giusto il fischio".

37' - Scontro tra Daffara e Malen. Entrambi rimangono a terra per qualche istante ma nessuna conseguenza grave. Manca un giallo per Troilo che colpisce volontariamente Donyell a terra.

24' - Cristante trattiene Keita, ma Sozza lo grazia e non estrae il giallo.

8' - Mora innesca Koné in area di rigore, Manu viene toccato da Troilo ma non c'è penalty. Troppo leggero il contatto: "Solamente una mano appoggiata sulla spalla del francese che ha accentuato la caduta", le parole di Luca Marelli.