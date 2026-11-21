Le parole del terzino giallorosso prima della sfida contro il Parma: "Dobbiamo replicare la gara dell'anno scorso"
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Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Parma. Queste le parole del terzino giallorosso:
LULLI A DAZN
Questa trasferta l'anno è stata decisiva. “Ne abbiamo parlato, è stata una serata importante per andare in Champions. Dobbiamo replicare e giocare tranquilli”.
Come ha visto i compagni dopo la sosta? “Difficile tornare dopo la sosta ma siamo professionisti, compagni e amici. Siamo pronti a dare tutto e siamo tranquilli".
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