Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Parma. Queste le parole del terzino giallorosso:

LULLI A DAZN

Questa trasferta l'anno è stata decisiva. “Ne abbiamo parlato, è stata una serata importante per andare in Champions. Dobbiamo replicare e giocare tranquilli”.

Come ha visto i compagni dopo la sosta? “Difficile tornare dopo la sosta ma siamo professionisti, compagni e amici. Siamo pronti a dare tutto e siamo tranquilli".