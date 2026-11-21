Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Parma. Queste le parole del ds:

La sosta rappresenta un’incognita? “Dopo le pause l’incognita c’è e anche un po’ di preoccupazione mai ragazzi sono ben allenati e il mister ha scelto chi è rimasto qui. Wesley e gli argentini sono arrivati tardi ma siamo fiduciosi e faremo una buona partita”.

C’è una programmazione per il mercato? “Fare nomi oggi è prematuro e lo diceva il mister ieri. Ci sono tante variabili, il nostro obiettivo è migliorare la squadra e dobbiamo riuscirci in ogni sessione. La partenza di Koné non rinforzerebbe la squadra ed è questa la nostra filosofia. Quello che dobbiamo fare lo valuteremo avanti. Con Gasperini ci confrontiamo sugli aspetti tecnici e sulle caratteristiche dei giocatori che pensiamo possano servire di più, ma il mercato di gennaio è complicato ed è fatto di occasioni. Koné? Dobbiamo rinforzare la squadra, mandarlo via è difficile”.

Sulle assenze dell'ultimo mese. “Quando mancano alcuni giocatori nascono delle opportunità per rendere protagonisti altri ragazzi e crediamo nella rosa a disposizione. Allargare la rosa vuol dire anhce mettere alla prova tutti i ragazzi che si impegnano. Tutti hanno contributo a mantenere il livello della squadra alto"