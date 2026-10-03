La pausa per le nazionali può senza dubbio dare la possibilità a chi non l'ha avuta fino ad ora, di dimostrare qualcosa. Il nome che a Trigoria continuano a seguire con grande interesse è quello di Endrick, che però è molto atteso anche in patria. Oggi il Brasile alle 16 italiane sfida l'India a Calcutta e il giocatore del Real Madrid sperava di partire titolare, anche se al centro dell'attacco, vincendo il ballottaggio con Pedro, ex Fiorentina ora al Flamengo che invece gioca dall'inizio in una formazione comunque sperimentale in amichevole. Interrogato sulle differenze tra i due giocatori, Ancelotti in conferenza stampa è stato chiaro: "Endrick è un giovane con un talento straordinario, con molta qualità, molta forza e molta potenza. Pedro è un giocatore esperto con molta tecnica. Spiegare le caratteristiche di Pedro è abbastanza semplice, è uno che sa giocare a calcio". Insomma, il duello è aperto fino alla fine, ma dall'altra parte del mondo o quasi, ci sono Mourinho e D'Amico, insieme a Gasperini, che aspettano segnali da Endrick, che al Real Madrid ha giocato una decina di minuti scarsissimi, entrato all'86' contro l'Elche con il risultato in parità. Ma a prendersi la scena è stato Carlos Espì, entrato insieme a lui che invece ha firmato il gol della vittoria nel recupero. Guadagnandosi così la stima di Mourinho e il ruolo che fino a qualche settimana sembrava dovesse o comunque potesse spettare proprio al brasiliano. L'ex centravanti del Levante è in rampa di lancio, è stato anche convocato dalla nazionale maggiore della Spagna in queste ore dopo l'infortunio di Ferran Torres.

Endrick riparte dal Brasile e sfida Espì. La Roma lo punta per gennaio e ora le cose possono cambiare

Per questo Endrick rischia die ha assolutamente bisogno di mettersi in mostra almeno col Brasile, dove gode della stima del ctcon cui nelle prime due gare di questa sosta ha giocatocon un assist. Per lui oggi sarà anche una sorta di sfida a distanza proprio col compagno di squadra al Realvisto che lagiocherà stasera con la. Spettatori interessati saranno però ancheche non hanno mollato la presa sul brasiliano e dopo l'affare non andato in porto in prestito in estate sembrano avere tuttain maniera seria e concreta aIl ds staCon condizioni magari un po' piùvisto lo scarsissimo utilizzo del giocatore e la volontà dello stesso calciatore che sta senza dubbio cambiando rispetto alla comprensibile tendenza a voler conquistare un posto al sole nel. La realtà gli sta dicendo tutt'altro, ovvero che al Bernabeu le porte sono chiuse e complicate da scardinare, sia da centravanti che da esterno. E gli sta magari suggerendo che lasarebbe il posto ideale, il palcoscenico più adatto per tornare a brillare come con lao con ilcon uno sponsor d'eccezione come lo stessoche con i giallorossi ha un legame significativo.